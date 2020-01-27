Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора по поручению правительства разработали меры по борьбе с распространением коронавируса.
Ведомство рекомендует туристам пользоваться масками для защиты органов дыхания, отказаться от водопроводной воды и термически необработанной пищи и тщательно мыть руки после посещения общественных мест.
Также Роспотребнадзор предлагает отказаться от посещения продуктовых рынков и мероприятий, где участвуют животные. В случае возникновения симптомов болезни в ведомстве рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Между тем число заболевших в Китае продолжает расти. На 27 января зафиксировано уже свыше двух тысяч случаев. Более 80 человек скончались.
Комментарии
Сейчас под эту тему заставят неугодных фермеров, которые не платят дать нашей мафии и работают честно, уничтожить свой скот
Не пишите чушь, наши фермеры не разводят диких животных для употребления их в сыром виде.
А причем здесь наша вода из крана?