Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора по поручению правительства разработали меры по борьбе с распространением коронавируса.

Ведомство рекомендует туристам пользоваться масками для защиты органов дыхания, отказаться от водопроводной воды и термически необработанной пищи и тщательно мыть руки после посещения общественных мест.

Также Роспотребнадзор предлагает отказаться от посещения продуктовых рынков и мероприятий, где участвуют животные. В случае возникновения симптомов болезни в ведомстве рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Между тем число заболевших в Китае продолжает расти. На 27 января зафиксировано уже свыше двух тысяч случаев. Более 80 человек скончались.