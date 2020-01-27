Брошенных в Шереметьево детей вернут на Дальний Восток

Детей пяти и восьми лет, оставленных отцом в Шереметьево с запиской, вернут в Хабаровский край, сообщила РИА "Новости" уполномоченная по правам ребенка в регионе Виктория Трегубенко.

По ее словам, никто из родственников не проявил желания взять мальчиков под свою опеку. В связи с этим их определят в детский дом или интернат, уточнила омбудсмен.

Напомним, брошенных детей обнаружили в воскресенье. Личность их отца установлена. Это 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре. Он работал вахтовым методом в других регионах.

Два раза по заявлению горожанин оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям, когда уезжал, и забирал их по возвращении.

Он прилетел в Москву на заработки. В конце прошлой недели отец забрал документы из школы и сказал, что дети переезжают вместе с ним в столицу.

Сейчас мужчину разыскивают правоохранительные органы. О местонахождении матери детей также ничего неизвестно. Журналисты выяснили, что ранее она уже уходила из семьи, после чего снова вернулась.