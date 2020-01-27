Алтайский Следственный комитет заинтересовался смертью восьмимесячного мальчика

К разбирательству по факту смерти восьмимесячного малыша в барнаульской больнице подключили СУ СКР по Алтайскому краю. Ведомство начало доследственную проверку.

Как сообщает пресс-служба Следкома, специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и проверить действия медиков на предмет надлежащего оказания помощи ребенку.

Как уже сообщал amic.ru, ранее ведомственную проверку по факту инцидента начал алтайский Минздрав.

Напомним, информацией о смерти восьмимесячного сына жительница Новоалтайска поделилась в соцсетях. Она считает, что если бы ребенка приняли в местной реанимации, а не отправили в Барнаул, то малыша можно было бы спасти.