Алтайский Следственный комитет заинтересовался смертью восьмимесячного мальчика

К разбирательству по факту смерти восьмимесячного малыша в барнаульской больнице подключили СУ СКР по Алтайскому краю. Ведомство начало доследственную проверку.
Как сообщает пресс-служба Следкома, специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и проверить действия медиков на предмет надлежащего оказания помощи ребенку.
Как уже сообщал amic.ru, ранее ведомственную проверку по факту инцидента начал алтайский Минздрав.
Напомним, информацией о смерти восьмимесячного сына жительница Новоалтайска поделилась в соцсетях. Она считает, что если бы ребенка приняли в местной реанимации, а не отправили в Барнаул, то малыша можно было бы спасти.
Комментарии
Дело женушки Шихова живёт и процветает. Сводить годовасиков в могилу - это чисто новоалтайский вид спорта.
Веселей только в 7ми этажке, где люди как мухи мрут от того, что в других больницах лечат.