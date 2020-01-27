В Алтайском крае перекрыты 10 участков автодорог

27 января в Алтайском крае из-за сложных погодных условий закрыто 10 участков автодорог, информирует региональный Минтранс.
В их число вошли:
Баево – Верх-Суетка;
Батурово – Киприно – Юдиха;
Змеиногорск – Рубцовск;
Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава;
Мельниковка – Александровка;
Нижняя Суетка – Славгород;
Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан (на участке от с. Саввушка до Змеиногорска);
Славгород – Новосибирск;
Топчиха – Парфеново – Песчаное;
подъезд к пос. Комариха.
"Проезд в сторону Казахстана от Змеиногорска обеспечен по маршруту: Барнаул – Рубцовск – Веселоярск – Горняк – Староалейское – Третьяки – граница Республики Казахстан и обратно. В связи с тем, что движение от с. Саввушка до Змеиногорска закрыто, транзит до города обеспечен по пути Барнаул – Рубцовск – Веселоярск – Горняк – Староалейское – Змеиногорск", – проинформировали в Минтрансе.
Напомним, сильная метель началась в Алтайском крае в конце прошлой недели. Из-за сложных метеоусловий ограничили движение транспорта по целому ряду трасс. Ликвидация последствий непогоды продолжается до сих пор.
При движении на транспорте в сложных погодных условиях необходимо соблюдать меры безопасности.
Когда ухудшается видимость, следует снизить скорость и включить ближний свет фар или "противотуманки". Необходимо следить, чтобы лобовое стекло не запотевало.
До впереди идущего транспорта нужно сохранять почтительную дистанцию. При выборе скорости надо учитывать не максимальное ограничение, а сложную обстановку на трассе.
Перед поездкой за пределы сел и городов следует тщательно проверить техническое состояние автомобиля, наличие аптечки, огнетушителя, топора, буксировочного троса и средств связи. При возможности от дальних поездок лучше воздержаться.
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