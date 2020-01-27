Алтай вошел в число лидеров по росту цен на гречку

Аналитики IT-компании "Эвотор" подсчитали, насколько подорожала гречневая крупа в 2019 году. В среднем по России цены на гречку выросли на 45%, но в некоторых регионах рост оказался более стремительным.
Так, на Алтае килограмм крупы подорожал на 82%. Такой же показатель в Бурятии, Удмуртии и Смоленской области.
Наибольшее подорожание зафиксировано в Пермском крае. Там цены на гречку выросли на 91%.
В некоторых регионах гречка подешевела. Максимальное снижение цен на крупу нашли в Еврейской автономной области, где ядрица подешевела на 12%. Также снизилась цена на гречку в Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком АО – на 8%, 5% и 3% соответственно.
Добавим, что средняя цена за килограмм гречки в России в декабре 2018 года составляла 47,9 рубля. На декабрь 2019 года стоимость выросла до 69,7 рубля.
Комментарии
Алтай законодатель в мире моды цены на гречку
Алтай скоро будет лидер по худшим условиям жизни.
Цены конь, от нас поехать куда то отдохнуьт - цены конь.
Климат всё жоще, теперь вот еще и ветра и вернулись снегопады как в детстве.
Плюсов все меньше, и лишь москва считает, что мы тут на курорте, Воздух Алтая, природа, и ..... хорошо иметь домик в деревне.