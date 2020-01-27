Мать брошенных в Шереметьево детей нашли

Социальные службы разыскали мать мальчиков пяти и восьми лет, которых бросил в аэропорту Шереметьево отец, сообщает РИА "Новости".
По словам уполномоченной по правам ребенка в Хабаровском крае Виктории Трегубенко, женщина развелась с мужем и не поддерживала связь с детьми.
"Она не знала о сложившейся ситуации, – уточнила Трегубенко. – Женщину нашли и работают с ней, не исключено, что дети вернутся к матери".
Мальчиков в ближайшее время доставят обратно в Хабаровский край. Если никто из родственников не возьмет их под свою опеку, то их определят в детдом или интернат.
Напомним, 26 января сыновей бросил в аэропорту отец. Он оставил записку, что не может содержать детей и поэтому просит поместить в приют, не разлучая, чтобы мужчина мог потом забрать их.
Сейчас 41-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре разыскивает полиция. Следователи проверяют его действия на признаки оставления малолетних в опасности и неисполнения родительских обязанностей.
Комментарии
зачем ей их возвращать? если она не интересуется ими?
чтоб загубила?
нет слов просто...
А она вообще помнила, что у нее есть дети?
женщина развелась с мужем и не поддерживала связь с детьми.
Как и предположила в новости про отца - эта кадр еще тот.
Сейчас 41-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре разыскивает полиция. Следователи проверяют его действия на признаки оставления малолетних в опасности и неисполнения родительских обязанностей.
Ну нормально! А эта ..., их родившая и забывшая о них, не при делах?!
Дети как игрушки - поиграли и бросили... Вот как тут не выразишься... Что отец, что мать - сволочи!
А эта ..., их родившая и забывшая о них, не при делах?
ну как бы она их в аэропорту одних не бросила. папаше родному оставила.
а бросать женщин с детьми и уходить в закат-исключительно право мужиков?
Не один зверь не бросит детенышей .
а бросать женщин с детьми и уходить в закат-исключительно право мужиков?
Ну, то есть, вот вы бы оставили своего 5 летнего ребенка при разводе отцу, а сама в погоню за счастьем?
27.01.2020 15:34
- гость -
знаю парочку таких...
Гость 15:16, он же Кошкина.
Слушай мать, ты достала тут свои бабские комплексы выкладывать. В данном случае баба вообще швырнула детей. Она даже не знает где они и что они. Она ничем не лучше своего напарника по зачатию детей, только вышло так, что самый громкий и гадкий поступок совершил все таки мужик - бросил детей на произвол. Только его поступок получил огласку, а ее поступок прошёл втихаря. Вот только гадина она ничуть не меньшая, а может даже бОльшая.
И вырастут мальчики и узнают когда то, что их папа привёз в чужой город и выкинул их, потому что денег в него на них не было.... Как потом они будут относится к пожилым уже родителям? То-то же....
Я не писала Вам тут ничего, хватит уже везде видеть меня.
Достали ей богу.
Какая падлюка пишет? Гляделки выцарапаю.
27.01.2020 15:43
А может и не Кошкина?Тут писали,что это может быть какой то старый маразматик,мож он?Кстати,а кто этот старый?
Смотря что считать "Старый"? возраст/из старого состава? ЕК то же старый и из старого состава.
нужно еще больше добавить налогов, помимо налога на пенсию, налог на детей, на их образование и конечно школьный налог!
27.01.2020 16:00
Что то подсказывает мне,что это и возраст и состав.
Ну, то есть, вот вы бы оставили своего 5 летнего ребенка при разводе отцу, а сама в погоню за счастьем?
а ваше какое дело до меня?если нечего ответить по теме,то и не за чем на личности переходить.
В данном случае баба вообще швырнула детей.
"сильный" пол признал таки,что оставить папаше детей-это все равно что в помойку выкинуть.
только убогий и жалкий мужичонка,заступаясь за мерзкий поступок себеподобного будет искать этому недопапаше оправдания,свалив часть вины на их мать.