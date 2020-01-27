Мать брошенных в Шереметьево детей нашли

Социальные службы разыскали мать мальчиков пяти и восьми лет, которых бросил в аэропорту Шереметьево отец, сообщает РИА "Новости".

По словам уполномоченной по правам ребенка в Хабаровском крае Виктории Трегубенко, женщина развелась с мужем и не поддерживала связь с детьми.

"Она не знала о сложившейся ситуации, – уточнила Трегубенко. – Женщину нашли и работают с ней, не исключено, что дети вернутся к матери".

Мальчиков в ближайшее время доставят обратно в Хабаровский край. Если никто из родственников не возьмет их под свою опеку, то их определят в детдом или интернат.

Напомним, 26 января сыновей бросил в аэропорту отец. Он оставил записку, что не может содержать детей и поэтому просит поместить в приют, не разлучая, чтобы мужчина мог потом забрать их.

Сейчас 41-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре разыскивает полиция. Следователи проверяют его действия на признаки оставления малолетних в опасности и неисполнения родительских обязанностей.