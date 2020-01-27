Мать брошенных в Шереметьево детей нашли

Социальные службы разыскали мать мальчиков пяти и восьми лет, которых бросил в аэропорту Шереметьево отец, сообщает РИА "Новости".
По словам уполномоченной по правам ребенка в Хабаровском крае Виктории Трегубенко, женщина развелась с мужем и не поддерживала связь с детьми.
"Она не знала о сложившейся ситуации, – уточнила Трегубенко. – Женщину нашли и работают с ней, не исключено, что дети вернутся к матери".
Мальчиков в ближайшее время доставят обратно в Хабаровский край. Если никто из родственников не возьмет их под свою опеку, то их определят в детдом или интернат.
Напомним, 26 января сыновей бросил в аэропорту отец. Он оставил записку, что не может содержать детей и поэтому просит поместить в приют, не разлучая, чтобы мужчина мог потом забрать их.
Сейчас 41-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре разыскивает полиция. Следователи проверяют его действия на признаки оставления малолетних в опасности и неисполнения родительских обязанностей.
Комментарии
зачем ей их возвращать? если она не интересуется ими?
чтоб загубила?
нет слов просто...
А она вообще помнила, что у нее есть дети?
женщина развелась с мужем и не поддерживала связь с детьми.
Как и предположила в новости про отца - эта кадр еще тот.
Сейчас 41-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре разыскивает полиция. Следователи проверяют его действия на признаки оставления малолетних в опасности и неисполнения родительских обязанностей.
Ну нормально! А эта ..., их родившая и забывшая о них, не при делах?!
Дети как игрушки - поиграли и бросили... Вот как тут не выразишься... Что отец, что мать - сволочи!