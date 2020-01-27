Хлеб и игрушки блокадного Ленинграда показали воспитанникам детдома в Барнауле

Блокадный хлеб – ровно 125 граммов, как в Ленинграде 1943 года, – смогли попробовать воспитанники Барнаульского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4.

Суровое угощение и рассказы о подвигах детей в военные годы привезли ребятам работники прокуратуры Центрального района города Барнаула и представители Алтайского регионального отделения Общероссийской организации ветеранов и пенсионеров органов прокуратуры. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции "Блокадный хлеб".

Дети задумавшись, молча слушали истории Николая Брюханчикова о том, как жили их ровесники в блокадные годы. Затаив дыхание читали настоящие фронтовые письма и рассматривали уникальные документы из семейного архива, которые принесла сотрудница прокуратуры Наталья Вениаминовна Донских. Ее маму и бабушку эвакуировали из блокадного Ленинграда в Алтайский край. С собой из города на Неве почти через всю Россию они провезли игрушки, которые сейчас бережно хранятся в семье.

А потом ребят угостили хлебом, испеченным по рецепту из осажденного города. Его специально ко дню снятия блокады Ленинграда испекли сотрудники Барнаульского кооперативного техникума. В составе – минимум муки, жмых и отруби. Вместе с ребятами на настольных весах сотрудники прокуратуры взвешивали суточную норму – 125 граммов, и это стало одним из запоминающихся моментов сегодняшнего дня. Вкус и вес пайка, который полагался детям во время блокады, не оставил равнодушным никого из современных ребят, участвующих в мероприятии.

27 января Россия отмечает особую дату в истории Великой Отечественной войны. В этот день в 1944 году советские войска смогли прорвать длящуюся 872 дня фашистскую блокаду Ленинграда. К этому времени в городе на Неве более 700 тысяч жителей умерли от голода.