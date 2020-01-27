Новый формат. Почему в Барнауле закрыли популярный ресторан Granmulino

Вместо ресторана домашней еды Granmulino на пр. Социалистическом, 71, откроют ресторан Prima Pasta. Новое заведение представят менее чем через неделю. Об этом сообщает официальный аккаунт Granmulino в "Инстаграме".

"Торжественное закрытие провели, теперь ждем 1 февраля, чтобы провести торжественное открытие в новом для вас формате", – написали в аккаунте в соцсети.

Вечеринку в закрытом формате по случаю последнего дня работы ресторана посетили коллеги и партнеры компании. По информации некоторых СМИ, вместо Granmulino заработает ресторан Prima Pasta. Владелец Granmulino и генеральный директор холдинга "Алтан" Валерий Покорняк на звонки журналистов amic.ru не ответил.

Почему закрыли ресторан?

В краевых СМИ предполагают, что закрытие Granmulino может быть связано с судебными разбирательствами между компанией "Алтан" и новосибирской сетью "Холидей". Алтайский производитель макаронных изделий несколько лет поставлял в магазины сети товар. В 2018 году убытки "Холидея" составили около 10 млрд рублей, а долг перед кредиторами вырос до 30 млрд рублей, и в 2019 году компанию признали банкротом.

В сентябре прошлого года конкурсный управляющий Трофим Кузнецов обратился в суд, чтобы признать сделки, совершенные за несколько месяцев до банкротства, недействительными. Теперь от холдинга "Алтан" требуют вернуть деньги, которая компания получила за поставленный товар.

Валерий Покорняк вместе с группой предпринимателей, пострадавших от банкротства "Холидея", направили коллективное обращение в суды, Следственный комитет, прокуратуру, ФСБ, Федеральную антимонопольную службу, губернатору Алтайского края и президенту России. Бизнесмены намерены "создать мощный общероссийский прецедент защиты прав предпринимателей" и добиться изменения закона о банкротстве юрлиц.

Что известно о ресторане Granmulino?

Заведение заработало в 2002 году в формате кофейни. В этом же году в здании открыли ресторан "Чили Пеппер" и суши-бар "ГРАН-суши". В 2004 году Granmulino первым в Барнауле организовало доставку пиццы, суши, салатов, десертов и напитков по городу. В 2005 году в ресторанном комплексе впервые провели конкурс красоты "Мисс Granmulino", который стал традиционным.