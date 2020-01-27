Понедельник, 27 Январь, 16:45

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,8
€ 68,29
Обь
4см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новое правительство РФСнегопады на АлтаеОтставка Правительства РФ
Новости

Новый формат. Почему в Барнауле закрыли популярный ресторан Granmulino

, ИА "Амител"
Ресторан заработал 18 лет назад
Фото: yandex.uz

Фото: yandex.uz

Вместо ресторана домашней еды Granmulino на пр. Социалистическом, 71, откроют ресторан Prima Pasta. Новое заведение представят менее чем через неделю. Об этом сообщает официальный аккаунт Granmulino в "Инстаграме".

"Торжественное закрытие провели, теперь ждем 1 февраля, чтобы провести торжественное открытие в новом для вас формате", – написали в аккаунте в соцсети.

Вечеринку в закрытом формате по случаю последнего дня работы ресторана посетили коллеги и партнеры компании. По информации некоторых СМИ, вместо Granmulino заработает ресторан Prima Pasta. Владелец Granmulino и генеральный директор холдинга "Алтан" Валерий Покорняк на звонки журналистов amic.ru не ответил.

Почему закрыли ресторан?

В краевых СМИ предполагают, что закрытие Granmulino может быть связано с судебными разбирательствами между компанией "Алтан" и новосибирской сетью "Холидей". Алтайский производитель макаронных изделий несколько лет поставлял в магазины сети товар. В 2018 году убытки "Холидея" составили около 10 млрд рублей, а долг перед кредиторами вырос до 30 млрд рублей, и в 2019 году компанию признали банкротом.

В сентябре прошлого года конкурсный управляющий Трофим Кузнецов обратился в суд, чтобы признать сделки, совершенные за несколько месяцев до банкротства, недействительными. Теперь от холдинга "Алтан" требуют вернуть деньги, которая компания получила за поставленный товар.

Валерий Покорняк вместе с группой предпринимателей, пострадавших от банкротства "Холидея", направили коллективное обращение в суды, Следственный комитет, прокуратуру, ФСБ, Федеральную антимонопольную службу, губернатору Алтайского края и президенту России. Бизнесмены намерены "создать мощный общероссийский прецедент защиты прав предпринимателей" и добиться изменения закона о банкротстве юрлиц.

Что известно о ресторане Granmulino?

Заведение заработало в 2002 году в формате кофейни. В этом же году в здании открыли ресторан "Чили Пеппер" и суши-бар "ГРАН-суши". В 2004 году Granmulino первым в Барнауле организовало доставку пиццы, суши, салатов, десертов и напитков по городу. В 2005 году в ресторанном комплексе впервые провели конкурс красоты "Мисс Granmulino", который стал традиционным.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.01.2020 16:41
обезьяна

а вы умеете пить текилу?
бггг
а чай матэ? это бамбиджио а это калабас .... дада и не перепутайте
а двойной чивас халявный?
два берешь- третий в подарок)))

27.01.2020 16:42
2007

Все закономерно. Ушло их время. Граник был легендой барнаульских счастливых нулевых. Вся тусовка после клубов часа в 4-5 утра валила туда. Многие и ночью там зависали. Особая атмосфера там была. Потом Кефир открылся, оттянул немного аудиторию, но ещё хватало всем. Все десятые плавно шла деградация заведения. Удивительно, что так долго ещё держались. Надо было сразу за Чаплиным закрываться. Эх, скучно живет сейчас молодёжь. Верните мне мой 2007-й

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
16:36
Мужчину с подозрением на коронавирус госпитализировали в Бурятии 0
16:21
Россияне оценивают себя на 20 тысяч дороже россиянок 2
16:06
Новый формат. Почему в Барнауле закрыли популярный ресторан Granmulino 2
15:45
"Дым коромыслом и тараканы". Работница барнаульского детсада – об антисанитарии 1
15:36
Алтайский край ограничится 75 зарубежными специалистами 3
15:20
Режим ЧС ввели в Новосибирске из-за аномального снегопада 4
15:04
Скандальный Всеволод Чаплин. Чем запомнился и отчего скончался известный священник 4
14:51
Видео с гуляющим по лесу тигром сняли не на Алтае 4
14:40
На смену метелям в Алтайский край придут 30-градусные морозы 0
14:22
Хлеб и игрушки блокадного Ленинграда показали воспитанникам детдома в Барнауле 5
14:07
Мать брошенных в Шереметьево детей нашли 19
13:52
Алтай вошел в число лидеров по росту цен на гречку 4
13:31
В Алтайском крае перекрыты 10 участков автодорог 0
13:15
Алтайский Следственный комитет заинтересовался смертью восьмимесячного мальчика 1
13:02
Брошенных в Шереметьево детей вернут на Дальний Восток 5
12:52
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса 4
12:45
Билли Айлиш получила четыре премии Grammy 2
12:27
Пенсионные накопления россиян хотят обложить налогом 15
12:10
Барнаульца оштрафовали за запуск дрона над зданием Росгвардии 14
12:00
Петанк, сноуборд и ультрамарафон на 60 км: бизнес Алтая посоревнуется с властью 2
11:54
Ученые нашли источник распространения коронавируса в Китае 2
11:42
"Мой адрес не дом и не улица...". Барнаульцев призывают повесить адресные таблички 11
11:27
Похудеть и разлюбить. Какие новогодние обещания давали россияне 2
11:15
Алтайский Минздрав начал проверку по поводу смерти восьмимесячного мальчика 15
11:02
Названы места, переполненные российскими туристами 2
10:38
Кофейню Granmulino закрыли в Барнауле 21
10:26
Алтайская Госинспекция потребовала оперативно убирать снег и сосульки с крыш 8
10:15
900 дней осады: факты о блокадном Ленинграде 19
10:00
Студентов-инженеров Алтайского края приглашают принять участие в чемпионате CASE-IN 0
09:38
На утро 27 января в Алтайском крае закрыто пять трасс 1
09:12
"Не на что содержать". Отец бросил сыновей в Шереметьево 58
08:49
Все службы Алтайского края работают в усиленном режиме из-за непогоды 2
08:23
Легендарный баскетболист с дочерью погибли при крушении вертолета 10
08:01
Сохранить и приумножить: в новом ЖК Барнаула берегут лес и кошельки жильцов 0
07:55
Илон Маск за неделю разбогател на $1,7 млрд 26
07:35
Умер протоиерей Всеволод Чаплин 29
07:08
Врач рассказал об основных заболеваниях современной молодежи 4
06:36
Лагерь Освенцим: самая страшная страница в истории Второй мировой 36
06:23
Православные посты в 2020 году: когда они начинаются и от какой еды нужно отказаться 4
06:12
Более 300 депутатов и глав сел выберут в Алтайском крае 13 сентября 4
06:00
Снег и ветер. О погоде в Алтайском крае 27 января 1
23:34
Осужденная за наркотики израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании 9
22:33
Жителей алтайского села удивила огромная крыса 11
21:38
Врачи рассказали о продуктах, которые позволяют быстро похудеть и нарастить мышцы 0
20:32
Российский туроператор экстренно эвакуирует туристов из Китая 2
19:46
Отказ россиян от майонеза связали с отставкой правительства 15
19:12
Внедорожник столкнулся с Газелью в Рубцовске 0
18:43
Первая заболевшая новым видом коронавируса китаянка выздоровела 0
18:12
Жители поселка в пригороде Барнаула неделю завалены снегом 17
17:42
Алтайские спасатели доставили медиков к мужчине с сердечным приступом 0
17:12
Льдина, на которой находились около 600 рыбаков, оторвалась от берега на Сахалине 4
16:45
МЧС предупреждает: метели продолжатся в Алтайском крае 1
16:09
Онколог рассказал о первых признаках рака кожи 3
15:41
"АлтайБаскет" в повторном матче уступил питерскому "Зениту-2" 0
15:15
Барнаульцы рассказали об опасном доме на улице Советской Армии 1
14:45
Службы и ведомства Алтайского края работают в условиях шторма 4
14:12
Жительница Новоалтайска обвинила реанимацию в гибели своего 8-месячного ребенка 35
13:44
Священник объяснил, зачем церкви нужны золотые купола и богатое облачение 12
13:25
Пассажирский автобус опрокинулся на трассе в Алтайском крае 2
12:45
Чуйский тракт открыли для всех видов транспорта 0
11:47
Два кота погибли при авиаперевозке из Нью-Йорка в Москву 3
11:15
Полицейские получат надбавку за работу на акциях протеста 23
10:46
Более 37 тысяч преступлений было зарегистрировано в Алтайском крае за 2019 год 4
10:15
В Барнауле пройдет второй этап любительского кубка по лыжным гонкам 1
09:41
Названы имена наставников нового сезона шоу "Голос. Дети" 0
09:15
Население России уменьшается второй год подряд 16
08:35
Ученые предположили, что раком можно заразиться 12
07:48
Военную технику привлекли к расчистке дорог к алтайским селам 10
07:40
Подключите обратно, я так больше не могу: можно ли прожить день без интернета 12
07:02
Нотариус в вашем гаджете: когда в России нотариальные услуги будут оказывать онлайн 0
06:46
Детство без интернета и телефонов. Ностальгические фото о беззаботной поре 5
06:33
Как рассчитать накопительную пенсию в 2020 году 2
06:04
Метелица продолжится в Алтайском крае 26 января 5
23:22
Устроивший смертельное ДТП москвич за год получил 650 штрафов 16
22:41
Глава алтайской полиции назвал средний размер взяток в регионе 3
21:42
Троих рыбаков спасли из снежного плена сотрудники МЧС 4
20:21
Житель Алтая изнасиловал спящего подростка 9
19:53
Жителю Улан-Удэ выплатят 16,5 тысячи рублей за отравление шаурмой 1
19:18
Поклонская назвала возможное происхождение коронавируса 20
18:59
Чтобы нам было комфортно. Как работают службы Алтайского края во время шторма
Они готовы не спать сутками ради спокойствия других
18:38
26 января в Барнауле пройдет праздник "Зимние забавы "Хаски из "Ласки" 5
18:08
Сбивший украинский самолет иранец находится в тюрьме 14
17:39
"Счастливой и долгой семейной жизни!": Томенко поздравил алтайского пограничника 0
17:03
Самолет с сибирскими туристами экстренно вернулся в аэропорт 6
16:44
В Кремле прокомментировали информацию об отставке помощника Путина 3
16:18
Дружинники убирают снег в Барнауле 9
15:49
Зараженных новым коронавирусом в России нет 3
15:25
Человек-эпоха: лучшие песни из репертуара Владимира Высоцкого 40
15:11
Виктор Томенко: "Молодежь должна иметь возможность раскрыть свои способности" 2
14:45
Автомобилистка протаранила две машины на Алтае 2
14:04
Часть Чуйского тракта перекрыли на Алтае 0
14:01
"Будет заниматься медитацией". Владислав Сурков ушел с госслужбы 8
13:38
Не как у всех. Алтайский край признали одним из лучших для авторских туров 3
13:03
В "Единой России" удивились шутке главы Чувашии над пожарным 26
12:39
Поставщики "Холидея" просят помощи у сибирского полпреда 4
12:06
Три десятка трасс закрыты на Алтае 5
11:42
Билеты на поезд в Алтайском крае все чаще покупают через интернет 0
11:11
Мощное землетрясение произошло в Турции 0
10:45
Российские фигуристы не оставили шансов конкурентам на чемпионате Европы  5
10:15
Алтайский депутат пытается оспорить условный срок и миллионный штраф 1
09:48
Ученые объяснили, чем опасно сырое мясо 4
09:21
"АлтайБаскет" обыграл "Зенит-2" 1
08:45
Расшифруй, что написал министр. Тест от amic.ru 3
08:12
Инспектора ДПС, остановившего замглавы полиции, заставили объясняться 14
07:32
Барыги скупили маски. Барнаульцы, живущие в Китае, о ситуации в стране и коронавирусе 12
07:16
Мертвые души. Почти 70 тысяч барнаульцев не платят за вывоз мусора 27
07:01
Чем запомнилась святая Татьяна и какое отношение она имеет к русским студентам? 4
06:42
Дети попадают в реанимацию. Чем опасен снюс и как с ним борются в Алтайском крае 2
06:21
Чумачечая зима. Тревожные мемы о коронавирусе в Китае 1
06:09
Безумные лайфхаки студенческой жизни 1
05:55
Местами порывы. 25 января на Алтай снова вернется ветер 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.