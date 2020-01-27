Видео с гуляющим по лесу тигром сняли не на Алтае

Видео с тигром, свободно разгуливающим по лесу, снято не в Алтайском крае. Об этом сообщается на официальной странице регионального Минприроды в Instagram.

Ранее в различных мессенджерах и пабликах жители края распространяли видео, снятое якобы между селами Волчиха и Егорьевское. Автор ролика заметил хищника, разгуливающего по обочине дороги в лесу.

В Минприроды привели аргументы в пользу фейковости видео. Во-первых, небольшое количество снега на кадрах. Во-вторых, гористая местность и пихты, которых между Волчихой и Егорьевским попросту нет.

Как отмечается в сообщении, есть информация, что видео сделано в Уссурийске. Но это лишь предположение.