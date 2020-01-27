На смену метелям в Алтайский край придут 30-градусные морозы

Погода в Алтайском крае сильно изменится в середине недели, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

На смену метелям придут морозные дни. К -30 градусам столбик термометра в западных и северных районах подойдет в ночь на 30 января. Днем он поднимется до -22°C. 31 января похолодает еще сильнее.

При этом ветер стихнет – его порывы в дневное время не превысят 8 метров в секунду. Прекратятся и осадки, последствия которых до сих пор устраняют дорожные службы.

Однако перед этим жителям региона предстоит пережить еще два дня метелей. 28 января днем будет от -7°C до +3°C при порывах ветра до 22 м/с, 29 января – от -7°C до -19°C при ветре до 17 м/с.

Как уже сообщал amic.ru, синоптики дали прогноз, что зима 2019/20 войдет в историю как самая теплая за последние 130 лет. Холода еще придут, но они уже не смогут предотвратить установление рекордно высокой средней температуры по России.

Первые месяцы весны также порадуют теплом, а к маю погода приблизится к своим обычным для этого времени показателям, прогнозируют специалисты.

Напомним, декабрь 2019 года попал в десятку самых снежных месяцев в Барнауле за все годы метеонаблюдений.