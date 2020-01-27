Режим ЧС ввели в Новосибирске из-за аномального снегопада

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал указ о введении в городе режима чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба мэрии.

Соответствующее решение он принял в связи с аномальными снегопадами, которые обрушились на региональную столицу в декабре и в январе.

Количество выпавшего снега значительно превышает среднемесячные показатели. К этому оказались не готовы городские коммунальные службы.

"В соответствии с принятым решением для обеспечения бесперебойной круглосуточной эксплуатации техники предприятий дорожно-эксплуатационного комплекса будет организовано привлечение дополнительной техники для вывоза и утилизации снега с дорог и придомовых территорий", – уточняет пресс-служба администрации города.

Кроме того, снег вывезут с переполненных мест для складирования, где дальнейшее его уплотнение уже невозможно.