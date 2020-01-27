Режим ЧС ввели в Новосибирске из-за аномального снегопада

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал указ о введении в городе режима чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба мэрии.
Соответствующее решение он принял в связи с аномальными снегопадами, которые обрушились на региональную столицу в декабре и в январе.
Количество выпавшего снега значительно превышает среднемесячные показатели. К этому оказались не готовы городские коммунальные службы.
"В соответствии с принятым решением для обеспечения бесперебойной круглосуточной эксплуатации техники предприятий дорожно-эксплуатационного комплекса будет организовано привлечение дополнительной техники для вывоза и утилизации снега с дорог и придомовых территорий", – уточняет пресс-служба администрации города.
Кроме того, снег вывезут с переполненных мест для складирования, где дальнейшее его уплотнение уже невозможно.
Комментарии
И что это означает? Надо дома сидеть и не выходить?
Это означает, что будет привлечена дополнительная техника и люди для уборки снега.
Слабаки! Быстро сдались власти. А вот Алтайский край, хоть и живет в режиме фактической ЧС, на весь мир не говорит что не справляется, хоть и более 10 деревень сидят без транспортного сообщения
А у них есть свои военные? пусть вводят режим ЧС и вояки пусть откапывают, танки выводят на очистку улиц