"Дым коромыслом и тараканы". Работница барнаульского детсада – об антисанитарии

Сотрудники детсада № 40 Барнаула организовали курилку среди продуктов и развели тараканов на кухне. Информацией в паблике Barnaul22 поделилась сотрудница дошкольного учреждения.

По словам женщины, работники детского сада полностью игнорируют санитарные нормы и правила пожарной безопасности. Так, в овощехранилище сотрудники учреждения устроили курилку.

"Дым там стоит коромыслом, а на полу всегда присутствует кастрюля-пепельница, наполненная окурками", – пишет женщина.

Также она рассказала о том, что после ужина повара бросают все дела и уходят домой, оставляя грязную посуду и неприкрытые кастрюли с готовой едой прямо на плите. При этом рабочее место может остаться в таком виде даже на выходные.

Из-за такого беспорядка в детском садике завелись тараканы, которых безуспешно травят только в период летних каникул.