В Нагорном парке Барнаула будут раздавать Wi-Fi

В Барнауле в рамках федерального стандарта "Умный город" появятся точки доступа Wi-Fi на пешеходных зонах Нагорного парка и набережной Оби. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Всего на организацию Wi-Fi зоны выделили 1,8 млн рублей, которые планируют потратить до 2022 года. При этом ожидается, что беспроводные точки доступа в Нагорном парке и набережной заработают уже с 1 апреля 2020 года.

Напомним, что стандарт "Умный город" разработали в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Обеспечение точками доступа мест массового скопления людей и значимых городских объектов является одним из пунктов этой программы.