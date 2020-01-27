В Нагорном парке Барнаула будут раздавать Wi-Fi

В Барнауле в рамках федерального стандарта "Умный город" появятся точки доступа Wi-Fi на пешеходных зонах Нагорного парка и набережной Оби. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.
Всего на организацию Wi-Fi зоны выделили 1,8 млн рублей, которые планируют потратить до 2022 года. При этом ожидается, что беспроводные точки доступа в Нагорном парке и набережной заработают уже с 1 апреля 2020 года.
Напомним, что стандарт "Умный город" разработали в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Обеспечение точками доступа мест массового скопления людей и значимых городских объектов является одним из пунктов этой программы.
Комментарии
Прийти отдыхать на набережную, чтобы сидеть .....в интернете?
зачем wifi, все эти отрытые точки доступа - это способ взлома, да сейчас в смартфоне почти каждого интернет?
Малолетки порево качать будут!
Антену поди на церкву привязали? Интернет православный будет?