Возложением цветов отметили в Барнауле 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

27 января – день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На Ленинградской аллее в Барнауле в этот день состоялась церемония возложения цветов к памятному знаку, посвященному ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам, участникам полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады.

В церемонии приняли участие около двух десятков ветеранов-блокадников, губернатор края Виктор Томенко, депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания, представители администрации Барнаула, представители ветеранских организаций и десятки жителей Барнаула. Корзину с цветами к монументу возложили курсанты Барнаульского юридического института.