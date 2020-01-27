Рецидивист потребовал от властей полмиллиона рублей за "моральные страдания"

Рецидивист попытался отсудить у государства 500 тысяч рублей в качестве компенсации понесенных им "моральных страданий" в заключении, сообщает прокуратура Республики Алтай.
Многократно судимый за кражи и ограбления местный житель настаивал, что суммарный срок, который он провел в местах лишения свободы, на два месяца больше, чем нужно.
В подтверждение своих слов истец предоставил копии девяти приговоров. Прокуратура и суд пришли к выводу, что никакой ошибки в назначенных сроках отбывания наказания у гражданина нет. Соответственно, незаконного лишения свободы со стороны государства не было.
Верховный суд республики подтвердил законность отклонения исковых требований. Решение вступило в законную силу.
Комментарии
На основании чего суд вынес решение, не сказано. Истец предъявил документы, а что предъявил прокурор? Истец тот ещё друг, но государство, похоже, много больше.
Ну правильно, своих бросать не должны.
Ему надо в еспч.Навальный к примеру туда подал и тому отсудили от государства РФ несколько десятков тысяч евриков.Хоть ему и не привелось зону топтать,но права его щемили.Всё пучком,всё по чеснаку.
Шпицрутенов ему полтыщщи, не моральные страдания. Биомусор