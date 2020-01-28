Туристы из Алтайского края находятся в Хайнане, куда добрался коронавирус

Из-за вспышки коронавируса туроператор "Русь Тур" начал эвакуировать туристов с китайского острова Хайнань. Среди отдыхающих на курорте есть жители Алтайского края, однако сколько их, точно неизвестно, рассказали amic.ru в Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ). Более того, барнаульцы, которые купили путевки на китайский курорт на ближайшие месяцы, рискуют остаться без отдыха.

По данным представителей АТОР, на китайском острове отдыхает около 6 тысяч россиян. Точной информации о том, сколько там туристов из Алтайского края, нет. Однако, как сообщила amic.ru Александра Томашевич, президент АРАТ, известно только о четырех отдыхающих, хотя на самом деле таких людей больше.

Когда именно наши туристы вернутся домой, не сообщается. Однако известно, что туроператор "Русь Тур" (летает из Новосибирска на Хайнань, – прим. ред.) планирует вывезти российских туристов с курорта в течение недели.

Отдых под вопросом

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2,7 тыс. человек. Сначала вспышка распространялась по территории материка, но после добралась и до острова Хайнань – популярного китайского курорта. Из-за увеличения числа заразившихся коронавирусом Ростуризм официально рекомендовал жителям России не ездить отдыхать в Китай, а турфирмам – не продавать туда путевки.

После этого туроператор "Русь Тур" отменил рейсы, которые запланированы с 26 января до 17 февраля. Это значит, что все заявки жителей Алтая, которые должны были лететь из Новосибирска на остров Хайнань в этот период, аннулированы, и людям в полном объеме вернут деньги за купленные туры.

Турагенты пока не могут сказать, что делать тем, кто собрался лететь на китайский остров после 17 февраля. Ведь их заявки пока не аннулированы, да и в случае улучшения эпидемиологической ситуации в Китае и восстановлении продаж оператор планирует восстановить все туры. Как уточнили в компании "Русь Тур", при желании туристы могут перебронировать путевки на более позднее время вплоть до 30 сентября 2020 года, не меняя условия (отель, длительность поездки и проч.) и без дополнительных затрат. Для этого нужно обратиться в агентство, где купили тур.

Ранее amic.ru писал, что российские авиакомпании отменяют рейсы на Хайнань из-за коронавируса. В частности авиаперевозчик "Уральские авиалинии" заявил, что клиентам вернут деньги за билеты в полном объеме. В авиакомпании Azur Air сказали, что туристы из России, которые сейчас находятся на острове, покинут его в соответствии с графиком.

Напомним, вспышку пневмонии неизвестной этиологии обнаружили в китайской провинции Ухань в декабре 2019 года. По данным на 27 января, число заразившихся превысило 2,7 тыс. человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксировали Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Он передается воздушно-капельным путем.