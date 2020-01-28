На пути реновации. Жилой комплекс бизнес-класса построят за "Сити-центром" в Барнауле

Новый ЖК за "Сити-Центром"/Фото: предоставлено отделом продаж "Адалин-Строй"
Компания "Адалин-Строй" возведет за "Сити-центром" крупный жилой комплекс бизнес-класса на 657 квартир, рассказали amic.ru в отделе продаж. Микрорайон из трех домов и большой подземной парковкой построят на месте частного сектора, который снесли в 2019 году. Единственное здание, оставшееся нетронутым, – столетний памятник архитектуры, дом на улице Интернациональная, 150. Его застройщик собирается отреставрировать таким образом, чтобы он "вписался" в ЖК.
Три дома и парковка
Жилой комплекс построят в квартале, ограниченном улицами Интернациональной, Пролетарской, переулком Радищева и переулком Циолковского. Проект предполагает возведение 17-этажного дома и двух шести-семиэтажных.
"Жилой комплекс будет класса "комфорт-плюс". Шести-семиэтажные дома в центре Барнаула застройщики редко ставят, чаще всего на небольшом участке возводят "свечку", – отметили в отделе продаж.
Двор микрорайона закроют для проезда транспорта. Также запланирована подземная парковка на 192 машино-места.
"Это не окончательный вариант жилого комплекса, компания должна пройти градостроительный совет и получить одобрение архитектурного сообщества", – отметили в отделе продаж.
Историческая ценность
Общая площадь нового микрорайона составит 1,6 га. Чтобы его разместить, компания выкупила несколько частных домов и административные объекты. Участок уже расчистили от строений и подготовили к работам.
На территории будущего ЖК сейчас стоит лишь дом-памятник. Застройщик ждет, когда краевое управление госохраны объектов культурного наследия утвердит проект зон охраны памятников. Тогда "Адалин-Строй" получит разрешение на строительство жилого комплекса. Дом-памятник девелопер обязан восстановить.
У "Адалин-Строя" уже есть опыт таких работ. В 2018 году компания выкупила исторический дом на ул. Пролетарской, 158, который находился на территории жилого комплекса "Большая медведица", и отреставрировал его.
Популярный район
Микрорайон за "Сити-центром" – один из самых популярных в центральной части города. Здесь одновременно работают две строительные компании и скоро с проектами выйдут еще две.
На ул. Пролетарской, 160, "Адалин-Строй" завершает вторую очередь ЖК "Большая Медведица", на ул. Партизанская, 203, компания "Пакпластика" возводит 16-этажный жилой дом.
Компания "Союз" планирует построить два высотных дома на участке, который находится в границах ул. Пролетарской, пер. Циолковского, ул. Партизанской и пер. Ядринцева. А на ул. Партизанской, 199, возведет "свечку" "Строительная перспектива".
Факт
ЖК бизнес-класса станет первым проектом "Адалин-Строя", который компания возведет по новым строительным правилам, то есть с использованием эскроу-счетов.
Комментарии
На 657 квартир 192 машиноместа? Элита!
На 657 квартир 192 машиноместа? Элита!
Подземных места. Т.е. если процентов 30-40 раскупят уже хорошо. Все остальные, в т.ч. и вал строителей, будут забивать своими авто все соседние пятачки
Чо там е.литнаго в этой яме??
Тоже подумал про бизнес комплекс и 657 квартир. Судя по всему вся элита со всего Алтайского края съедется.
09:03
А нет, наверное выселки - елита)
Вчера тут одна ненормальная про Огни разорялась, мол это центр города) ну, если у вас такой центр, то что же за город? Рупцофка называется?
Окраинам абидна, да?)
Блиииин... Дороги сначала придумайте, где сделать там. Уже коллапс.
28.01.2020 09:24
- гость -
Да задыхался ты в своем елитном центре на здоровье
09:29
А вы на своих усковых, власихинских и прочих сельпо прямо фиалками дышите)
Говнище с полигонов и окрестных промок и ТЭЦ как раз вам достаётся)
Давно всем известно, что подземные парковки заполнены на четверть,в итоге на минипятачке авто будут стоять в соседних дворах и у частных домов, прямо красота
- гость -
09:29
А вы на своих усковых, власихинских и прочих сельпо прямо фиалками дышите)
Говнище с полигонов и окрестных промок и ТЭЦ как раз вам достаётся)
В точку))))))))))))))
Давно всем известно, что подземные парковки заполнены на четверть,в итоге на минипятачке авто будут стоять в соседних дворах и у частных домов, прямо красота
В Большой Медведице мест НЕТ, в Гулливере мест НЕТ. Где они на четверть заполнены???
Чтоже вы со своего «центра» типа Ускова все к нас то тогда делаете? Сидели бы в своих огнях, а нет все прут в центр, потому что все лучшее тут! И больницы, и Школы и кружки и высшие заведения все тут, а что у вас? Поле и ТЦ? И большегрузы идущие день и ночь
Жду когда «Строительная перспектива» начнёт строить на Партизанской 199 - сразу буду брать.
ехал как то с павлика на какой то маршрутке... в салоне была топла гопующих малолеток ехавших видимо с ускова, все они вышли у галактики чтобы устраивать там клоунаду. Традиционный вектор поехать в центр других показать да себя посмотреть останется всегда. в любом городе недвижимость дорожает только в центре. это мировое правило
Так они все оттуда прут в центр, что ни праздник, не пройти не проехать. Вот сейчас ругают мало-Тобольскую вот народа нет, мы тут живём всю жизнь и не надо нам тут кучу народа! Многие посещают и любят места где тихо, не нравиться не приезжайте! Тусуйтесь нам на окраинах.
Правильно вы разве не замечали, все гости приезжающие в город едут куда? В центр. Как и в любом другом городе. Не помню, чтобы гостей в Москве везли ближе к мкаду показать многоэтажные гето
там и сейчас не проехать, не встать, будет еще хуже?
Даже если подземную стоянку займут полностью то это десятая часть проблемы
Все эти красивые дома это хорошо. Но что-то никто не говорит о том, что коммуникации перегружены. Никто не помнит, как люки с колодцев на Ленинском ближе к Старому базару на метр поднимало? А ведь это проблема, которую застройщики не решают. Городские коллекторы переполнены.
На Первомайке застройщики не успокоятся пока не застроят все - весь большой квадрат Красноармейский- Молодёжная- Челюскинцев-Анатолия. Жадность затмевает разум. Улицы уже сейчас нужно делать в 4 полосы, а не оставлять 2. Представьте себе что будет с Партизанской, Ядринцева, Челюскинцев, всеми узенькими проулками за Сити. Уже сейчас в этом центре не пройти не проехать. Здесь два варианта: любо нас все же силой пересадят на общ транспорт либо там просто никто никуда ехать не сможет