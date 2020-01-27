Парень украл стопку сковородок на барнаульском рынке. Видео

Момент кражи дорогих сковородок на барнаульском рынке "Янтарный" попал на запись камеры видеонаблюдения. Очевидцы рассказывают, что инцидент произошел в воскресенье, 26 января. Запись опубликовали в группе Barnaul.insta.

На ней видно, как парень нервно озирается по сторонам и, уличив момент, берет в руки стопку сковородок и с ними направляется к выходу.

Теперь неудачливый молодой человек не только прославился в интернете, но и вызвал интерес у правоохранительных органов.

Напомним, в 2019 году в регионе зафиксировано свыше 37 тысяч преступлений, из них 63,8% раскрыто.