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В надежде на тепло и свет: когда приходится разбирать дом, чтобы отапливать его

, ИА "Амител"
Благотворительный фонд "Облака" рассказывает о семье, не имеющей возможности приобрести уголь и дрова
Фото: Наталья Фатеева

Фото: Наталья Фатеева

 "Под лежачий камень вода не течет" – эту пословицу вспоминает наша героиня Наталья, рассказывая о своей жизни. И действительно, несмотря на трудности, с которыми каждый день сталкивается женщина, она не опускает руки и ищет решение своих проблем. 

Наталья находится в декретном отпуске по уходу за двухлетней дочерью Машей. Сейчас они живут на детское пособие и ежемесячную выплату по уходу за ребенком. В сумме получается всего 13 500 рублей. Этих денег не хватает. Два года назад у Натальи получалось совмещать декрет с дочерью Екатериной и работу на полставки. Но вакансию сократили, и Наталья осталась без дополнительного заработка. Сейчас женщина ждет, что рабочее место восстановят, и она вновь сможет обеспечивать себя и своих детей. 

Наталья живет в частном доме с пятью детьми разных возрастов. Ее муж живет с ними, но помощи ждать не приходится: мужчина отказывается выделять деньги на детские расходы, оплачивать долги и вкладываться в хозяйственные нужды. Наталья приняла решение развестись с ним после 15 лет совместной жизни, но судебное взыскание алиментов – процесс не быстрый.

Просить помощи Наталья не привыкла, говорит – не в ее характере. С долгом за свет в размере 56 000 рублей она боролась сама, при этом обеспечивая детей. На данный момент осталось оплатить 6300 рублей основного долга и 18 000 рублей пеней.   

Но сумма слишком большая для одной мамы с пятью детьми. Наш фонд решил помочь ей. Сейчас семье Натальи нужно хотя бы самое элементарное: свет и тепло в доме. Угля и дров уже не осталось, приходится разбирать домовые пристройки и ими отапливать дом. Давайте вместе поможем Наталье и ее детям не замерзнуть в сибирские морозы!  

Сумма сбора:

Оплата задолженности за электроэнергию – 24 300 рублей;

Покупка двух тонн угля и одного кубометра дров  – 7 100 рублей;

Общая сумма сбора составляет 31 400 рублей. 

Реквизиты для пожертвования в фонд с сообщением: "Наталье на отопление":

– Сбербанк-онлайн: через платежи на счет фонда, вводим имя фонда "Облака" и любую сумму пожертвования. Средства спишутся с вашей карты сразу на счет фонда "Облака";

– Альфа-банк: через расчетный счет с карты Альфа-Банка: Р/с № 40703810123100000035;

– SMS на 3434, текст Облака 75;

– Кнопка "Помочь" через сайт фонда Облака: www.fondoblaka.com. 

Желающие помочь также могут подписаться на аккаунт фонда в "Инстаграм" fond_oblaka и сделать репост любой публикации себе на страницу.

Еще одним важным моментом является питание детей в школе. Это должно стать приоритетом для фонда, потому что, во-первых, дети ежедневно должны быть обеспечены горячей пищей, а во-вторых, просто унизительно, когда ребенку, который ничем не отличается от остальных, приходится съедать на обед только кусочек хлеба и чай. Если раньше была хотя бы булочка, то сейчас бесплатное питание состоит из одного кусочка хлеба. Оставаться в стороне просто невозможно. Для троих детей необходимо 600 рублей в неделю. Мы решили ежемесячно оплачивать детям питание в школе. 

Дорогие дарители, волонтеры и участники фонда Облака! Мы специально создали для держателей карт Сбербанка услугу, при которой можно сделать перевод сразу на счет фонда "Облака", без введения номера карты. Ваши данные останутся полностью конфиденциальны. 

Для этого следуйте алгоритму:

1 шаг: открыть страницу платежей в приложении "Сбербанк Онлайн" на телефоне.

2 шаг: ввести вверху страницы в поисковой строке: "Облака".

3 шаг: нажать на фонд "Облака", выбрать: "Добровольные взносы".

4 шаг: ввести ФИО.

5 шаг: написать назначение платежа и сумму пожертвования.

6 ШАГ: подтвердить платеж. В эту же секунду любая сумма, которую вы укажете, будет переведена с вашей карты на расчетный счет фонда "Облака". 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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