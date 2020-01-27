Жительница Ставрополья продала дочь за 440 тысяч рублей

36-летняя россиянка из Ставропольского края решила подзаработать на продаже собственного новорожденного ребенка, сообщает региональное СУ СКР.

Следователи выяснили, что жительница Буденовского района еще до родов подала объявление о том, что продаст свою дочь сразу после выписки из роддома за 440 тысяч рублей.

Объявление попало на глаза другой представительницы прекрасного пола, которая обратилась в полицию и согласилась участвовать в "контрольной закупке".

При обмене ребенка на деньги гражданку задержали. Против нее возбудили дело по статье "Торговля людьми". Ей грозит до 10 лет лишения свободы.