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Барнаул может войти в число городов, которым Минтранс даст 300 млрд на автобусы

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Минтранс и ВЭБ спорят за средства на программу обновления регионального парка

Барнаул может войти в число городов, которые получат в ближайшие годы от Минтранса РФ около 300 миллиардов на обновление общественного транспорта. Речь идет прежде всего о закупке новых трамваев и троллейбусов. Одновременно с этим столица края может войти в число городов, которые также получат средства на новый общественный транспорт в рамках проекта ВЭБ. В данном случае речь идет о 400 миллиардах рублей.

Как пишет "Коммерсантъ", Минтранс подготовил предложения по разработке федерального проекта по развитию городского пассажирского транспорта общего пользования. Сейчас в Барнауле подвижной состав изношен на 98%. В рамках проекта запланированы оптимизация маршрутной сети, переход к контрактам с оплатой перевозчику за транспортную работу и введение безналичной оплаты проезда.

В документе приводятся предварительные расчеты по рынку 100 крупнейших городов РФ, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Речь идет совокупно о 10 млрд поездок в год (200 поездок на пассажира) при среднем тарифе 20 руб. за поездку. Средний размер существующей региональной субсидии оценивается в 5 руб. за поездку, средний экономически обоснованный тариф составляет 35-37 руб. Количество автобусов разной вместимости – 50 тыс. штук.

"Необходимый объем инвестпрограммы – 300 млрд руб. для замены 55 тыс. автобусов всех классов. При этом не уточняется, в какой форме и на что именно будут выделяться средства. В документе говорится, что в рамках формирования параметров федерального проекта на оценку работы транспорта в городах и его возрастной структуры уйдет не менее полугода", – сообщает издание.

Одновременно с этим ВЭБ продвигает другой проект по обновлению состава в городах страны.

В перечне кандидатов – 25 городов, все они есть и в проекте Минтранса: Барнаул, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань, Набережные Челны, Кемерово, Новокузнецк, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Тверь, Тула, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Магнитогорск, Ярославль.

"Госкорпорация уже взаимодействует более чем с 40 регионами по разработке комплексных программ модернизации систем общественного транспорта (находятся на разной стадии). Они включают обновление маршрутной сети и подвижного состава, перевод перевозчиков на брутто-контракты (регионы платят перевозчикам за конкретный объем транспортной работы, а плата за проезд собирается в пользу регионального бюджета), внедрение единого электронного билета", – резюмирует издание.

В конце 2019 года представители ВЭБ уже приезжали в Барнаул, где обсуждали с руководством города возможное участие в проекте. Предварительно столице региона может "перепасть" около 22 миллиардов.

Износ общественного транспорта в Барнауле достиг критической отметки в 98%.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

28.01.2020 06:09
- гость -

Трамваи уже хотели из Москвы дать

28.01.2020 07:35
Гость

28.01.2020 06:09
- гость -
Хотели,но местные власти решили,что их перевозка до Барнаула очень дорогая.
Дешевле старые реновировать.(по их мнению)

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