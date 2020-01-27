На Алтае у пьющих родителей в пятый раз забирают ребенка

Майминский районный суд удовлетворил требование органов соцзащиты об ограничении родительских прав матери и отца трехлетней девочки за систематическое злоупотребление алкогольными напитками, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

Девочку изымают из семьи уже в пятый раз, так как в состоянии опьянения родители подвергают ее жизнь угрозе. Последний раз это случилось в октябре 2019 года, когда прибывший участковый обнаружил, что за ребенком присматривает пьяная соседка.

Родители малышки не препятствуют изъятию дочери. Они обещают исправиться и намерены восстановиться в родительских правах.

До этого момента им придется платить алименты на содержание маленькой селянки. Удастся ли им в очередной раз убедить органы опеки, что они встали на путь исправления – вопрос открытый.