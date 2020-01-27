27 января в Алтайском крае перекрыли еще две трассы

Вечером 27 января Алтайском крае перекрыли еще две автодороги, сообщили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

С 20:20 по местному времени движение закрыто по трассам Алейск – Чарышское и Горняк – Староалейское. Ограничение действует на все виды транспорта. Оно связано с осложнением погодных условий.

"Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки, — уточнили в пресс-службе региональной ГИБДД. — Участникам дорожного движения, попавшим в чрезвычайную ситуацию на дороге, просьба обращаться по телефонам 112, либо 101".

Напомним, в регионе по той же причине остаются временно закрытыми еще десять автомобильных дорог.