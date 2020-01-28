"Панике не поддаемся". Барнаульцы не перестали покупать товары на "китайском рынке"

Барнаульцы на фоне известий о коронавирусе не перестали приобретать вещи и продукты на китайском рынке на проспекте Космонавтов. В торговом комплексе не заметили сокращения потока покупателей. Об этом amic.ru рассказал генеральный директор АО "Торгово-производственный комплекс Алтайского края" Иван Куц.

"О коронавирусе у нас заговорили где-то неделю назад. Мы не почувствовали никакого спада покупателей. Пока не знаем, конечно, как в будущем население отреагирует", – сказал он.

По словам Ивана Куца, прежде чем попасть на прилавки, товар проходит многоступенчатый контроль. Это позволяет избежать распространения некачественного или зараженного товара.

"В народе о нас знают как о "китайском рынке". В 90-х годах действительно на рынке была большая доля работающих из Китая и из других стран, например, Афганистана и стран ближнего зарубежья. Поэтому система контроля у нас всегда велась в особом режиме. Все товары проходят проверку Роспотребнадзора, ветеринарной службы, Россельхознадзора. На всю продукцию есть подтверждающие документы. На территории ТПК работает продовольственный рынок, и за товарами следит собственная ветеринарная служба. Она проверяет качество товара, санитарные условия. Мы сохраняем спокойствие, панике не поддаемся. Знаем, что федеральные службы выполняют свою работу профессионально и в штатном режиме", – отметил он.

А можно ли заразиться коронавирусом через вещи?

Эксперты говорят, что маловероятно подцепить коронавирус через вещи, прибывшие из Китая. Пока специалисты доказали, что заболевание передается воздушно-капельным путем, после близкого контакта с заразившимся.

Коронавирусы разрушаются при температуре 56 градусов по Цельсию, а при 37 градусах дезактивируются. Галина Кожевникова, завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН, уверена, что вирус может заразить живой организм, пока находится в аэрозольной форме, к примеру, когда больной чихнул. Но если после этого капли попали на поверхность предмета и засохли, то частицы вируса дезактивируются – концентрация активных частиц низка, чтобы заразить человека.

Несмотря на это, люди стали отказываться от посылок из Китая (в частности с AliExpress), опасаясь, что они могут стать источником заразы.

Что известно о вирусе?

Вспышка коронавируса зарегистрирована в китайском городе Ухане. Источником распространения заболевания считают рынок "Хуанань". Пока специалистам не удается победить вирус, и число заболевших продолжает расти. На 27 января зафиксировано уже свыше двух тысяч случаев. Более 80 человек скончались.

Коронавирус нового типа уже распространился и в других странах. Официально подтверждены единичные случаи заболевания в Таиланде, Южной Корее, США и Японии.