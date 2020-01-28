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"Панике не поддаемся". Барнаульцы не перестали покупать товары на "китайском рынке"

, ИА "Амител"
На рынке не заметили снижения числа покупателей
Китайский рынок / Фото:yandex.net

Китайский рынок / Фото:yandex.net

Барнаульцы на фоне известий о коронавирусе не перестали приобретать вещи и продукты на китайском рынке на проспекте Космонавтов. В торговом комплексе не заметили сокращения потока покупателей. Об этом amic.ru рассказал генеральный директор АО "Торгово-производственный комплекс Алтайского края" Иван Куц.

"О коронавирусе у нас заговорили где-то неделю назад. Мы не почувствовали никакого спада покупателей. Пока не знаем, конечно, как в будущем население отреагирует", – сказал он.

По словам Ивана Куца, прежде чем попасть на прилавки, товар проходит многоступенчатый контроль. Это позволяет избежать распространения некачественного или зараженного товара.

"В народе о нас знают как о "китайском рынке". В 90-х годах действительно на рынке была большая доля работающих из Китая и из других стран, например, Афганистана и стран ближнего зарубежья. Поэтому система контроля у нас всегда велась в особом режиме. Все товары проходят проверку Роспотребнадзора, ветеринарной службы, Россельхознадзора. На всю продукцию есть подтверждающие документы. На территории ТПК работает продовольственный рынок, и за товарами следит собственная ветеринарная служба. Она проверяет качество товара, санитарные условия. Мы сохраняем спокойствие, панике не поддаемся. Знаем, что федеральные службы выполняют свою работу профессионально и в штатном режиме", – отметил он.

А можно ли заразиться коронавирусом через вещи?

  

Эксперты говорят, что маловероятно подцепить коронавирус через вещи, прибывшие из Китая. Пока специалисты доказали, что заболевание передается воздушно-капельным путем, после близкого контакта с заразившимся.

Коронавирусы разрушаются при температуре 56 градусов по Цельсию, а при 37 градусах дезактивируются. Галина Кожевникова, завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН, уверена, что вирус может заразить живой организм, пока находится в аэрозольной форме, к примеру, когда больной чихнул. Но если после этого капли попали на поверхность предмета и засохли, то частицы вируса дезактивируются – концентрация активных частиц низка, чтобы заразить человека.

Несмотря на это, люди стали отказываться от посылок из Китая (в частности с AliExpress), опасаясь, что они могут стать источником заразы. 

Что известно о вирусе?

Вспышка коронавируса зарегистрирована в китайском городе Ухане. Источником распространения заболевания считают рынок "Хуанань". Пока специалистам не удается победить вирус, и число заболевших продолжает расти. На 27 января зафиксировано уже свыше двух тысяч случаев. Более 80 человек скончались.

Коронавирус нового типа уже распространился и в других странах. Официально подтверждены единичные случаи заболевания в Таиланде, Южной Корее, США и Японии.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

28.01.2020 10:19
- гость -

Кому то выгодна эта паника.

СМИ шокируют людей очередными страшилками в виде внезапно вспыхнувших эпидемий с изощрёнными названиями.

На этот раз, молниеносно ворвашийся в Китай "коронавирус", вызвал ожидаемую истерию в СМИ. Мировое сообщество бьёт в набат, люди в панике, а меры безопасности в Китае больше похожи на кадры из фильма - катастрофы.

Хотя от обычного гриппа ежегодно умирают гораздо больше людей. Однако же о гриппе мы слышим меньше.


Весь мир - театр.

28.01.2020 10:33
- гость -

За последние годы были и свиной и птичий грипп, и атипичная пневмония, и лихорадка эбола. Шум неимоверный, паника, потом потихоньку всё стихает и выясняется, что в какой-нибудь стране за год под колёсами автомобилей гибнет в разы больше, чем во всём мире от "пандемий".Кому выгодны эти массовые психозы? Кто-то же на этом зарабатывает.

28.01.2020 10:43
- гость -

Лайфак на фоне эпидемии в Китае

Надвигаем на глаза шапку, одеваем медицинскую маску на лицо и вперёд.

Заходя в нужные места издаём короткое покашливание и приветствуем фразой Нихау ( что есть Здрасьте по Китайски) Всё, путь свободен, ни каких очередей, все двери открыты

Должно хорошо срабатывать в госучреждениях, крупных международных компаниях, а так же в модных дорогих магазинах.

Не срабатывает в Пятёрочках, общественном транспорте, гор поликлиниках

Сработает наоборот, у Китайских рынков и общежитий- могут набить лицо и ....... отослать посылкой в Китай.

28.01.2020 10:50
- гость -

Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. (С)

28.01.2020 10:52
- гость -

На Китайском рынке, Китайцы разве работают? Большая часть Китайцев, давным давно разъехалась, кто куда. В основном, остались на рынке работать Русские и граждане бывшего СССР, которым некуда уезжать )

28.01.2020 11:00
- гость -

на китайке полно китайцев, хозяева магазинов нанимают русских продавщиц, а сами там на рынке тусуются

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