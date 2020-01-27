Российские авиакомпании отменяют рейсы на Хайнань из-за коронавируса

Авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила об отмене рейсов на китайский остров Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени, сообщает РБК.

Такое решение связывают со сложной эпидемиологической обстановкой в КНР, где активно распространяется новый вид коронавируса, от которого умерли свыше 80 человек.

Представитель компании пообещал, что клиентам вернут деньги за билеты в полном объеме.

"Возврат авиабилетов возможно осуществить только на вылеты до 7 февраля 2020 года, купленных до 24 января 2020-го", – пояснили в "Уральских авиалиниях", уточнив, что полеты возобновят, когда ситуация в Китае нормализуется.

Незадолго до этого аналогичное решение приняли в авиакомпании Azur Air. Россияне, которые сейчас находятся на острове, покинут его в соответствии с графиком. Последний рейс с острова в РФ запланирован на 3 февраля.

Ранее появилась информация о подозрении на коронавирус у трех человек, прилетевших в Россию из Китая и Таиланда. Диагноз не подтвердился. Последний случай подозрения на опасную инфекцию зафиксирован в Бурятии. Анализы пациента направили в вирусологическую лабораторию, расположенную в Новосибирске.

Напомним, коронавирус 2019-nCoV, выявленный в КНР, в первую очередь поражает легкие и вызывает пневмонию. От него скончались не менее 17 человек.