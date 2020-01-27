Водитель без прав устроил ДТП с тремя пострадавшими на Алтае

Фото: МВД по Республике Алтай

Столкновение автомобилей Toyota Camry и Isuzu Forward произошло на 501-м километре Чуйского тракта в Шебалинском районе утром 25 января, сообщает МВД по Республике Алтай.

По предварительным данным правоохранителей, авария случилась по вине 22-летнего водителя легкового автомобиля, который неосмотрительно выехал на полосу встречного движения. В результате он протаранил грузовик, двигавшийся по ней.

В аварии пострадали три человека – водитель автомобиля Toyota и двое его пассажиров. Одному из них, 21-летнему жителю села Шашикман, потребовалась госпитализация.

По факту аварии полицейские проводят проверку. В частности, они установили, что у предполагаемого виновника ДТП нет водительских прав. Алкоголя в его крови не обнаружили.

Против парня возбудили два административных дела: за управление транспортным средством водителем, не имеющим такого права, и выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения.