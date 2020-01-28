Защищает от рака и деменции. Врачи рассказали о пользе какао

Индийские медики для профилактики рака и деменции рекомендуют употреблять какао, сообщает портал "Актуальные новости".

Это высушенные и ферментированные семена дерева какао. Они популярны как основной ингредиент шоколада. Но из-за обработки, которую проходят шоколадные продукты, какао теряет многие питательные вещества, делающие его суперфудом.

Сырое какао обладает отличным питательным профилем и содержит антиоксиданты – в нем в 40 раз больше антиоксидантов, чем в чернике.

Они помогают тормозить рост свободных радикалов в организме и вести борьбу с пагубным воздействием внешней среды. В частности, под воздействием антиоксидантов замедляются воспалительные процессы и останавливается рост опухолей.

Напиток из какао также уменьшает угрозу нейродегенеративных заболеваний благодаря содержанию флаванола, который улучшает работу мозга и кровообращение. Это снижает вероятность возникновения болезни Альцгеймера.

Какао будет полезен и людям, страдающих заболеваниями дыхательных путей, в том числе и астмой. Преодолению воспалительного процесса в легких способствует содержание теофиллина и теобромина.

Антибактериальные и иммуностимулирующие свойства какао благотворно влияют на состояние полости рта, а полифенолы улучшают состояние кожи, уточняют специалисты.