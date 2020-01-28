Подростки пожарили окорочка на Вечном огне. Видео

Группа подростков устроила танцы на ппмятнике "Памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне", сообщает ГУ МВД России по Дагестану в своем Instagram.

В завершение они попытались пожарить куриные окорочка на вечном огне, посмеявшись в ответ на замечание, что такое поведение недопустимо.

"По данному факту руководством республиканского МВД назначена проверка, родители подростков будут установлены и привлечены к административной ответственности", — уточнили в полиции.

Напомним, в прошлом году троих военнослужащих осудили за осквернение мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной войне в Буденновске.

Снимок, на котором двое молодых людей сидят на лавочке у Вечного огня, а один справляет нужду на мемориал, опубликовал в своем Instagram губернатор Ставрополья.

Местные СМИ рассказали, что молодые люди принесли лавочку к Вечному огню, чтобы согреться и подбрасывали в него цветы с мемориала.

В результате их приговорили к условному лишению свободы за совершение осквернения надмогильного сооружения.