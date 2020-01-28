Подростки пожарили окорочка на Вечном огне. Видео

Группа подростков устроила танцы на мемориале памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, сообщает ГУ МВД России по Дагестану в своем Instagram.
В завершение они попытались пожарить куриные окорочка на Вечном огне, посмеявшись в ответ на замечание, что такое поведение недопустимо.
"По данному факту руководством республиканского МВД назначена проверка, родители подростков будут установлены и привлечены к административной ответственности", – уточнили в полиции.
Напомним, в прошлом году троих военнослужащих осудили за осквернение мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной войне в Буденновске.
Снимок, на котором двое молодых людей сидят на лавочке у Вечного огня, а один справляет нужду на мемориал, опубликовал в своем Instagram губернатор Ставрополья.
Местные СМИ рассказали, что молодые люди принесли лавочку к Вечному огню, чтобы согреться и подбрасывали в него цветы с мемориала.
В результате их приговорили к условному лишению свободы за осквернение надмогильного сооружения.
Комментарии
Пора таких на опыты отдавать. Россия явно не туда свернула и как бы не поздно было назад поворачивать ...
Ублюдки. Причём не только они но в первую очередь родители которые отвечают за моральный облик своих чад
Жертвы ЕГЭ, менеджеров школьного образования и родителей из 90-х, все сходится....
кавказ другое государство
За разгон митингующих увеличиваем оплату на 100% господам росгвардейцам. А воспитателям, учителям шиш.
Вот и имеет на выходе такого качества молодняк
Сначала власти навязывают ложь и предательство Солженицына, а потом удивляются, почему это молодёжь то тут, то там жарит яичницу и окорочка на Вечном огне.
Самое "интересное" дивчине,которая жарила яичницу на Вечном огне еспч присудил государству заплатить ей несколько десятков тысяч евро.Потому что её права и моральный дух как-то пострадали когда её привлекли к ответственности.Для таких как она и тех кто её пора поддерживает пора вводить ветеринарный суд.И отдельно организовать загон для животных.
сволочи конченые
твари
Я бы понял еще детей, они могли не знать, так как образование наше ..........желает лучшего. Но видео снимает, судя по голосу, взрослый человек.
Вот этого козла надо по полной принимать, и лишить родительских прав, такое быдло не воспитает нормального ребенка.
>28.01.2020 09:08
Вот единственный разумный комментарий.
Такие события вполне закономерный результат политики правящего класса. Власть намеревалась одной рукой очернять социализм и СССР, а другой - получать профиты от победы в Великой отечественной: как внутренние в виде патриотизма, так и внешние, как преемник победителя.
Вот только победа - это победа не буржуазной россии с иконой царя-батюшки, а победа свободного социалистического государства с красным знаменем.
Результаты таких противоречий - на видео.
С гостем 10.34 согласен на 100%
Шипящие здесь квасные патриоты ничем не лучше этих ребят.