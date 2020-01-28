Число жертв нового коронавируса перевалило за сотню

Число жертв нового типа коронавируса достигло 106 человек. 100 из них жили в эпицентре вспышки эпидемии – провинции Хубэй. В столице провинции – городе Ухане – умерли 85 человек, сообщает РИА "Новости".
Общее число зараженных, по последним данным, составляет 2714 человек. С момента вспышки заболевания и до сегодняшнего дня выздоровели 47 человек.
Как уже сообщал amic.ru, о пневмонии неизвестного происхождения стало известно в конце декабря 2019 года. Эпицентром назвали город Ухань в провинции Хубэй. Специалисты выяснили, что возбудителем стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Вероятнее всего, заболевание стало распространяться с местного рынка.
Кроме того, вирус схож с коронавирусом из организма летучих мышей.
Комментарии
Срочно в магазины, скупать гречку и соль со спичками
Вчерашним днем живете? Уже за 4500 человек перевалило
28.01.2020 10:01
Роман
Сам считал?
Истеричко детектед.
28.01.2020 10:01
Роман
В больнице Синьхуа? )))))))))))))))))