Трех клещей нашли в Горном Алтае

В конце минувшей недели в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай на анализ принесли трех живых клещей. Их сняли с коров в Майминском районе. Оказалось, что это насекомые популярного рода дермацентор.

Как отмечают в республиканском Роспотребнадзоре, это уже не первый в случай, когда клещи просыпаются посреди зимы. Так, в январе 2001 года клещевым тифом заболел владелец животноводческой стоянки. К нему присосался клещ, который проснулся в теплом хлеву.

Как уже сообщал amic.ru, ранее россиян предупредили о "зимних" клещах. Это связано с теплой погодой. Массовой активизации насекомых не ожидается, но отдельные случаи исключать не стоит, подчеркнули в Роспотребнадзоре.