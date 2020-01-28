Губернатор Забайкалья зачитал рэп в своем кабинете. Видео

Видеопоздравление губернатора Забайкальского края Александра Осипова за считанные дни стало вирусным, облетев множество популярных пабликов по всей России.

Дело в том, что глава региона решил сделать так, чтобы поздравление "зацепило" молодежь, и поэтому выбрал соответствующий стиль – рэп.

Место действия – кабинет губернатора. Там он в меру своих вокальных способностей под музыку произнес поздравление, попутно выполняя несколько действий.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые зрители оценили чувство юмора и креативность губернаторской команды, в то время как другие сочли эти действия явным просчетом пиарщиков. Далеко не всем понравился и молодежный сленг, использованный главой региона.

"Много разных вузов края

Классных профи выпускают.

Будущее Забайкалья –

Вас, ребята, продвигаю.

С этой тусой поздравляю,

В пиджаке сам напрягаюсь.

Вы смотрите там, без бед –

Самых топовых побед", – пожелал Осипов.

Несмотря на разногласия по поводу уместности подобного стиля, одной цели губернатору точно удалось добиться – ролик с интересом посмотрели множество россиян.