Снежный ком упал на голову жительнице Алтайского края

Снежный ком упал на голову жительницы Бийска с крыши многоквартирного дома. Это произошло, когда женщина заходила в магазин. Пострадавшая получила различные травмы.

Как сообщает "Бийское телевидение", уже известно, что дом обслуживает управляющая компания "Центральная". Именно ее сотрудники должны следить за своевременной уборкой снега и наледи с кровель. Теперь женщина может потребовать с УК компенсацию морального ущерба и вреда здоровью.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Госинспекция Алтайского края провела рейды и выдала 14 предписаний управляющим компаниям, которые несвоевременно очищали от снега дворы и крыши вверенных им домов. Специалисты Госинспекции потребовали оперативно устранить нарушения.