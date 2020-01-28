Голикова рассказала, сколько россиян живут за чертой бедности

Приблизительно 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, при этом 70-80% из них – это семьи с детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"По различным экспертным оценкам количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 млн человек, среди них – основная часть – семьи, которые имеют детей, это порядка 70-80%", – уточнила Голикова.

По ее словам, выправить ситуацию призваны дополнительные пособия, которые вскоре начнут получать семьи с детьми от трех до семи лет. Ранее после достижения трехлетнего возраста ребенком его родители могли рассчитывать только на 349 рублей детских в месяц.

"В 85 регионах страны должны быть пересмотрены документы, которые устанавливают размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от трех до семи лет", – уточнила вице-премьер.

Как ранее сообщал amic.ru, в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил о том, что на ежемесячные выплаты теперь могут претендовать семьи с детьми от трех до семи лет включительно. Получать такие пособия смогут семьи, чей доход ниже прожиточного минимума на человека. Пока непонятно, будут ли идти эти выплаты из средств материнского капитала.

"Выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи. Но это не все. Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система, и если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий шаг. Будем выплачивать со следующего года уже целиком (в каждом регионе по-разному), будем выплачивать полный ПМ, это 11 с лишним тысяч. Здесь цифры, повторяю, тоже будут разные, но примерно в среднем это будет 11 тысяч на ребенка в месяц", – сказал глава государства.

Размер выплаты будет равняться половине регионального прожиточного минимума на ребенка. В Алтайском крае он составит 5 101,50 рубля.