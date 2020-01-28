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Новости

Молоко и мясо могут подорожать

, ИА "Амител"
Рост цен составит 12%
Фото: 365news.biz

Фото: 365news.biz

Эксперты из Аналитического центра при правительстве РФ посчитали, насколько может подорожать молочная и мясная продукция в 2020 году. Так, повышение цен на продукты животного происхождения может возрасти на 12%.

В ведомстве уточняют, что рост цен будет обусловлен не только повышением стоимости на сырье, электричество, газ и прочие услуги, но и необходимостью установки дополнительного оборудования, которое будут использовать для электронной ветеринарной сертификации с 1 июня 2020 года.

Кроме того, прогнозируется повышение цен на продукты с содержанием пальмового масла (картофельные чипсы, вафли, печенье, шоколад и другие) на 5-7%. Рост цен объясняется повышением НДС на этот продукт и растущим спросом в промышленности.

Также специалисты прогнозируют подорожание гречки на 5-6% в этом году. Напомним, что за прошедший год только на Алтае гречневая крупа подорожала на 82%.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

28.01.2020 10:54
- гость -

знаете, я больше удивлюсь если в свете последних событий, да и вообще зная историю последних 20 лет России, если ни чего не подорожает.
хотите завоёвывать рейтинги? пишите что ни чего не подорожает, но тогда есть вероятность сесть за фэйковые новости...

28.01.2020 11:05
- гость -

Так, это, как же? Инфляция же 4%, как нас уверяли.

28.01.2020 11:13
- гость -

Заевшиеся морды с экранов ТВ говорят про помощь малообеспеченным и тут же вводят новые поборы... Когда же эти слуги народа передохнут?!!!

28.01.2020 11:17
- гость -

верим и надеемся у нас свой путь.
Сребреников верно сказал - ВВ...

28.01.2020 11:21
- гость -

Так сами же бесновались.
Гейропа, пиндостан, Обама чмо, санкции только на пользу, картоха сало горилка не пропадём, и все тому подобное.
Вы как хотели ? Великую империю от Владивостока до Лиссабона строить, с полным брюхом чтоли ?))) ну нет в пути кормить никто не обещал )
Вспомните последние 20 лет. Ну ладно, на контрасте с ебн ещё можно было повестись, ну а дальше то как. Поэтому, ребяты, кушайте. Заслужили.

28.01.2020 11:34
- гость -

Да ну! Так "неожиданно..."

28.01.2020 11:34
- гость -

наберите: власть готовиться константин сивков.

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