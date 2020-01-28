Молоко и мясо могут подорожать

Эксперты из Аналитического центра при правительстве РФ посчитали, насколько может подорожать молочная и мясная продукция в 2020 году. Так, повышение цен на продукты животного происхождения может возрасти на 12%.

В ведомстве уточняют, что рост цен будет обусловлен не только повышением стоимости на сырье, электричество, газ и прочие услуги, но и необходимостью установки дополнительного оборудования, которое будут использовать для электронной ветеринарной сертификации с 1 июня 2020 года.

Кроме того, прогнозируется повышение цен на продукты с содержанием пальмового масла (картофельные чипсы, вафли, печенье, шоколад и другие) на 5-7%. Рост цен объясняется повышением НДС на этот продукт и растущим спросом в промышленности.

Также специалисты прогнозируют подорожание гречки на 5-6% в этом году. Напомним, что за прошедший год только на Алтае гречневая крупа подорожала на 82%.