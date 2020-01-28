Оптимизацию районной больницы в Алтайском крае отложили на год

Главный врач Баевской центральной районной больницы Ольга Зверева оповестила сотрудников о том, что оптимизация объекта здравоохранения отложена до следующего года. Об этом работники ЦРБ рассказали telegram-каналу "Алтайские крайности".

Как ранее писал amic.ru, о готовящемся сокращении рассказали сами сотрудники медучреждения. Главврач объяснила это тем, что "инфекционка" должным образом не наполняется пациентами и потому нерентабельна, поэтому двух медсестер и двух санитарок придется сократить.

Кроме того, в больнице планировали уволить работников хирургического и реанимационного отделений, поликлиники, а также подсобных рабочих. Всего под сокращение могли попасть 11 человек.

Отметим, что в декабре в Баевской ЦРБ оптимизировали диспетчерскую службу. В связи с этим медикам из других отделений в приказном порядке ночью приходилось дежурить в приемном покое на случай поступления пациентов, оставляя без присмотра свое рабочее место.

Однако руководство больницы считает, что все принятые решения были необходимы для более качественной работы ЦРБ, а потому жалобы медиков на них не повлияли.