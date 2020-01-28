Пролетела. Барнаульскую пенсионерку обманули с авиабилетами

60-летняя жительница Барнаула собиралась улететь в Москву и искала билеты в интернете. Выгодное предложение нашлось на одном из онлайн-сервисов, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина ввела реквизиты банковской карты, после чего с ее счета списалось более 28 тысяч рублей. Однако электронная версия билетов на указанную покупательницей почту так и не пришла.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и написала заявление в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас злоумышленников ищут.

Как уже сообщал amic.ru, ранее жертвой мошенников стала другая барнаульская пенсионерка. 81-летняя женщина хотела получить дивиденды от вложения денег в финансовую пирамиду. В итоге она лишалась 800 тысяч рублей.