Барнаульский аэропорт перевез рекордное число пассажиров со времен СССР

Международный аэропорт Барнаул имени Германа Титова установил новый рекорд по пассажиропотоку в 2019 году. Всего было перевезено 531 450 человек, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте авиапредприятия "Алтай".

На внутренних линиях обслужено 467 750 пассажиров, на международных – 63 700 пассажиров. Аэропортом воспользовался 2691 самолет, что на 14% больше, чем в 2018 году. Рост пассажиропотока обусловлен увеличением количества рейсов на внутренних линиях.

"Так, на московском направлении в летний период выполнялось до шести рейсов в день. Круглогодично выполнялись рейсы в Санкт-Петербург, Иркутск, в летний период – на черноморское побережье: Симферополь, Анапа, Сочи. В рамках программы субсидирования в 2019 году самолеты летали в Томск, Казань, а также в Красноярск. На международных линиях выполнялись чартерные рейсы во Вьетнам, Таиланд и Турцию", – сообщили на авиапредприятии.

Отметим, что в 2020 году может начаться реконструкция взлетно-посадочной полосы. Она находится в федеральной собственности. Минтранс уже готов выделить около 2,7 миллиарда рублей на реконструкцию. Одновременно с этим начнется строительство международного терминала и реконструкция уже существующего. На эти цели также необходимо несколько миллиардов рублей.