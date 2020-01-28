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Россияне взяли рекордное число автокредитов

, ИА "Амител"
Показатель стал самым большим за последние шесть лет
Фото ktovkurse.com

Фото ktovkurse.com

Специалисты из Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства "Автостат" подсчитали, сколько кредитов на автомобили взяли россияне в 2019 году. Минувший год стал рекордным не только по количеству оформленных за последние шесть лет займов, но и в денежном выражении.

В целом число одобренных кредитов на покупку машины по сравнению с 2018-м выросло на 11,9%, в деньгах рост составил 18,9%. Это 746,45 млрд рублей. Средний размер ссуды на покупку автомобиля увеличился до 788 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что такой стремительный рост автокредитования обусловлен снижением объема продаж новых автомобилей. Так, за 2019 год продали 1,59 млн единиц транспорта – на 2,5% меньше, чем за 2018 год. На рынке подержанных автомобилей в прошедшем году снижение продаж было не таким значительным – до 5,4 млн машин, или на 0,4%.

По оценкам специалистов, в 2019 году 45% новых автомобилей купили в кредит.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

28.01.2020 14:01
Гость

Вот и ответ почему машинами заставлены все дворы, «вот как хорошо живут люди». Кредиты бы не давали этой видимости бы не было, и не только автотранспорта это касается

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