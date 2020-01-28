Звезда UFC Конор Макгрегор может приехать тренироваться на Алтай

Боец смешанных единоборств и бывший чемпион UFC Конор Макгрегор подумывает о том, чтобы потренироваться в России. В частности, он рассматривает в качестве вариантов Республику Алтай и Сочи. О желании ирландца посетить нашу страну рассказала спортивная журналистка Мария Командная, передает sport24.ru.
"Уже после пресс-конференции мы поболтали с Конором за кулисами, и он сказал, что перед "одним из следующих боев хочет провести в России тренировочный лагерь. Спрашивал про Сочи и Алтай, узнавал, далеко ли это от Москвы и какие там условия", – рассказала Командная корреспонденту издания Ярославу Кулемину.
Напомним, что в 2019 году Командная вела пресс-конференцию Конора в Москве. В своем последнем бою Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне.
Комментарии
Правильно! снега унас много, лапату в руки и пусть тренируется, могу выделить свой двор ))) кидать много на преддомовой территории ))))
Если соберётся то главное чтобы в этот поганый темп ни нагой, и чтобы те петушары, которые имели отношение к приезду Монсона, к макгрегору никакого отношения не имели.
если сразу на поток проедет или на восточный, там его оттренеруют быстро.
куда ещё у нас в городе можно сходить что бы тебя оттренировали?
Да он в Горный тренироваться поедет, в горы. А вы уже рты раскрыты, куда ему идти
28.01.2020 12:44
- гость -
А у вас там много тренеров?
В горном полно хороших тренеров, алтайцы после 200 грамм такие гавнистые, вот и спаринг....