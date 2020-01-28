"Холод собачий!" Пациенты и медики замерзают в лаборатории алтайской поликлиники

Пациенты и медперсонал лаборатории поликлиники Хабарской ЦРБ жалуются на минимальную температуру, которая установилась в помещении. Люди говорят, что пока сдаешь анализы, можно простыть и заболеть еще сильнее.
По словам фельдшера-лаборанта Ольги Соболевой, анализатор крови, например, можно включать лишь при температуре +18°C. Поэтому медикам приходится ставить к нему вплотную обогреватель и только потом делать анализ крови.
"В моем кабинете тоже холодно. А ведь мне надо соскоб делать, в том числе и у маленьких детей. Вот их мамы раздевают в этом холоде, а они ревут – мало того, что процедура сама по себе не очень приятная, так еще и атмосфера вокруг некомфортная", – рассказала изданию "Вестник целины" лаборант Светлана Клишина.
В чем причина холодов, медикам остается лишь догадываться. Они вспоминают, что в 2018 году заменили систему отопления, и тогда было тепло. А когда поликлинику (и лабораторию) присоединили к новой, мощной котельной, стало холодно.
По словам главврача Хабарской ЦРБ Владимира Стеблецова, руководство обращалось в организацию ЖКХ, прокуратуру и администрацию района, однако пока изменений нет.
Комментарии
просто экономически не выгодно
Было такое в одной из больниц Алтайского края. Рукастые мастера трубу подачи к обратке вварили, год разбирались.
Тетка на фото даже шапку не сняла. Ну что за люди
дольше сохранятся
2 28.01.2020 13:52
- гость
по правилам этикета - теткам можно не снимать...
не этикет, а обычные не мытые головы тетки прячут в шапки
2
28.01.2020 14:13
- гость -
ну правильно, если в очередь надо в 5 утра встать - когда голову мыть?