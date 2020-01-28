Омича задержали в Барнауле с крупной партией героина

Барнаульские полицейские задержали жителя Омска, который прибыл в Алтайский край с целью сбыта крупной партии героина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

У 38-летнего мужчины изъяли в общей сложности 30 граммов наркотика. Часть была у него при себе, другую он уже успел разложить по 37 тайникам, в которых приобретенную "дозу" должны были найти наркозависимые.

В отношении сибиряка возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Задержанного заключили под стражу.

Руководитель ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян принял решение поощрить сотрудников полиции, задержавших сбытчика героина.