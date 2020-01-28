Электрические сети Барнаула прошли испытание ветром и снегом

Мокрый снег, продолжительные метели и сильные порывы ветра не повлияли на надежность электроснабжения потребителей Барнаула.

С 23 по 27 января в оперативно-диспетчерскую службу "Барнаульской сетевой компании" поступило всего пять звонков, связанных с кратковременным отключением электроэнергии в отдельных частных домах на улицах Гущина, Ползунова, Тачалова и Мамонтова. Все заявки были отработаны в течение часа в штатном режиме силами оперативных бригад БСК.

По словам главного инженера "Барнаульской сетевой компании" Андрея Лавринца, отключений электроэнергии в городских сетях напряжением 6-10 кВ не произошло.

"Сегодня компания располагает всеми ресурсами, чтобы незамедлительно реагировать на малейшие проблемы в подаче электроэнергии потребителям. Автопарк БСК укомплектован специальной техникой и мобильными генераторными установками, а сотрудники обладают высокой квалификацией, чтобы справиться с любой нестандартной ситуацией", – подчеркнул Андрей Лавринец.

Кроме того, в БСК налажено эффективное взаимодействие с городскими и краевыми органами государственной власти, оперативными службами и подрядными организациями, отметили в пресс-службе компании.