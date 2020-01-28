"Справедливая Россия" предлагает всем кандидатам в мэры Барнаула сняться с конкурса

Депутаты фракции "Справедливая Россия" в гордуме Барнаула предлагают кандидатам на пост главы города снять свои кандидатуры с конкурса и потребовать вернуть всенародные выборы мэра. С таким заявлением выступила депутат Оксана Молодых, передает пресс-служба партии.

"К сожалению, формат конкурса не смог себя реабилитировать в глазах наших избирателей (...). Конкурс не позволяет проявлять свои способности кандидатам, кроме действующего и. о. главы города, к работе которого есть большие вопросы. Очередная зима, неожиданно, видимо, пришедшая в январе, не пощадила ответственных должностных лиц и явно оставила чиновников в проигрыше перед снегом (...). И все это в период исполнения обязанностей главы кандидатом, то есть в период, когда претендент должен быть полон трезвого энтузиазма. При этом отмечено, что опыт у него большой", – заявила глава фракции СР Оксана Молодых.

Она считает правильным, чтобы все участники конкурса, а их пока девять (и о них можно почитать тут: "Девять к одному. Обзор кандидатов на пост мэра Барнаула"), сняли свои кандидатуры и постарались "вернуть барнаульцам голос", то есть прямые выборы мэра, отмененные еще в 2010 году.

Но последует ли кто-то из кандидатов призыву справедливороссов – большой вопрос. Например, коммунист Елена Хрусталева (она тоже депутат БГД) сказала в беседе с amic.ru, что отказ сейчас не имеет никакого смысла, ибо решение принимают не кандидаты, а депутаты БГД и вряд ли те намерены что-то менять. В БГД, напомним, такой расклад: 31 член фракции ЕР, по три от КПРФ, СР и ЛДПР.

Алексей Шипунов заявил, что снимать свою кандидатуру не собирается.

"Документы подавал не ради пустого интереса. Политика и политические вопросы не интересны", – подчеркнул он.

Еще двое опрошенных претендентов на пост главы города не смогли ответить однозначно: стали бы они отказываться от участия в конкурсе или нет.

"Справедливая Россия" уже неоднократно призывала вернуть выборы. Даже выходила с законодательной инициативой на уровне краевого парламента, но там партия не нашла поддержки большинства. Никто из представителей партии не стал участвовать в конкурсе по назначению мэра.

На ближайшей сессии фракция снова выступит с инициативой вернуть выборы (внеся поправки в краевой закон).