Посольство России решает вопрос об эвакуации соотечественников из провинции Хубэй

Российское посольство в Пекине ведет переговоры с китайскими властями об эвакуации россиян из провинции Хубэй, выезд из которой ограничили в связи со вспышкой коронавируса.

В посольстве заявили, что Китай заинтересован в предоставлении помощи иностранцам, однако местные органы пока не готовы изменять условия контроля над эпидемией. Также отмечается, что китайские власти занимаются обеспечением провинции Хубэй гуманитарной помощью: население региона получает продукты питания, бытовые принадлежности и медицинскую помощь, сообщает "Газета.ру".

Напомним, что на территории закрытой провинции Хубэй находятся 140 россиян. От эпидемии нового коронавируса скончались более 100 человек, а Всемирная организация здравоохранения оценила опасность инфекции на глобальном уровне высокой.