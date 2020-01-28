Продукты в отрезанные метелью алтайские села доставят на снегоходах

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Оперативные службы Алтайского края формируют колонны, которые доставят продукты в отрезанные метелью от остального мира села Змеиногорского и Третьяковского районов, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Там, где доставка стандартными методами будет затруднена, привлекут снегоходы и снегоболотоходы, рассказал руководитель ведомства генерал-майор внутренней службы Александр Макаров.
"Гражданам, попавшим в снежный плен, представители МЧС России продолжают оказывать всевозможную помощь в самых разных ситуациях, ни одна просьба не остается без внимания, – уточнил Макаров. – Помощь гражданам в отрезанных заносами населенных пунктах – главная задача на сегодняшний день".
В Змеиногорский и Третьяковский районы стянуты дополнительные силы и средства спасателей. Безопасность на дорогах обеспечивают 234 человека на 158 единицах техники, в том числе от МЧС – 64 человека на 18 транспортных средствах.
Напомним, 27 января спикер АКЗС Александр Романенко рассказал, что без транспортного сообщения с райцентрами остаются шесть населенных пунктов Алтайского края. В двух из них есть проблемы с питьевой водой.
Комментарии
А привлечь технику и расчистить не? Уже больше недели прошло) чистить ведь все равно придется, или подождут, пока само растает?))
28.01.2020 13:19
- гость -
А привлечь технику и расчистить не?
Ну да, ну да... Вот прям стоит куча техники, вся под парами, а никто не разрешает ей выехать...
Где ж вас воспитывают таких, которые считают, что везде все есть и только им не выдают? Вроде ВШЭ на Алтае еще свои щупальца не распускала.
чистят снова заметает, реально где Вас таких умных строем водят?