Продукты в отрезанные метелью алтайские села доставят на снегоходах

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Оперативные службы Алтайского края формируют колонны, которые доставят продукты в отрезанные метелью от остального мира села Змеиногорского и Третьяковского районов, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Там, где доставка стандартными методами будет затруднена, привлекут снегоходы и снегоболотоходы, рассказал руководитель ведомства генерал-майор внутренней службы Александр Макаров.

"Гражданам, попавшим в снежный плен, представители МЧС России продолжают оказывать всевозможную помощь в самых разных ситуациях, ни одна просьба не остается без внимания, – уточнил Макаров. – Помощь гражданам в отрезанных заносами населенных пунктах – главная задача на сегодняшний день".

В Змеиногорский и Третьяковский районы стянуты дополнительные силы и средства спасателей. Безопасность на дорогах обеспечивают 234 человека на 158 единицах техники, в том числе от МЧС – 64 человека на 18 транспортных средствах.

Напомним, 27 января спикер АКЗС Александр Романенко рассказал, что без транспортного сообщения с райцентрами остаются шесть населенных пунктов Алтайского края. В двух из них есть проблемы с питьевой водой.