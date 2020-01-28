ФСБ предупреждает о возможных ЧС на границе Алтайского края и Казахстана

Алтайские пограничники предупреждают о возможных затруднениях из-за непогоды на границе между Россией и Казахстаном. Проезд по ключевым трассам до контрольно-проездных пунктов может быть ограничен.

Пограничное управление ФСБ по Алтайскому краю призывает временно отказаться от поездок в Казахстан либо выбирать наиболее оптимальный маршрут и быть готовым к чрезвычайным ситуациям на дороге. В ведомстве также напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Добавим, что на данный момент в регионе перекрыто 13 дорог.

В случае чрезвычайных ситуаций на государственной границе необходимо обращаться по телефону доверия пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю: 8 (3852) 47-44-89.