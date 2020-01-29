Часть депутатов парламента Алтая отказались от условного голосования по Конституции

61 депутат парламента Алтайского края из 68 проголосовали за внесение поправок в Конституцию. Как стало известно порталу amic.ru, остальные семеро в опросе участия не принимали.

В число семи народных избранников, которые не стали голосовать, входит пять членов фракции КПРФ (Мария Прусакова, Вероника Лапина, Вячеслав Початов, а также вышедшие из партии Владимир Попов и Максим Талдыкин).

"Мы, депутаты фракции КПРФ, отказываемся от участия в таком голосовании, так как убеждены, что вопрос внесения изменений в основной закон страны требует серьезного отношения, экспертных оценок и выявления мнений общественности по каждой предлагаемой поправке", – заявила лидер алтайских коммунистов Прусакова.

Талдыкин не голосовал потому, что считает, каждую поправку нужно обсуждать отдельно. Лично он поддерживает не все из них.

Осознанно не голосовал и справедливоросс, самый ярый оппозиционер Василий Железовский. Как он пояснил порталу amic.ru, на то было две причины. Первая – сами поправки. Вторая – формат голосования.

"Вопрос в процедуре. Я не приемлю опросное голосование и никогда не принимаю в нем участия. Тем более по таким важным, судьбоносным вопросам", – подчеркнул он.

И, разумеется, не голосовал теперь уже бывший единоросс Андрей Волков, которого осудили за мошенничество, но полномочий пока не лишили из-за его апелляции.

Напомним, неделю назад в АКЗС пришел документ с планом поправок в Конституцию. Алтай об этом спросили, потому что Москве нужна официальная поддержка регионов (не менее двух третей субъектов).

Для голосования по нему все депутаты получили (в том числе и дистанционно) опросные листы, открытого и публичного голосования не было. Данные о том, кто проголосовал, а кто нет – закрыты.