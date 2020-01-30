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Солить лед надо правильно: как бороться с гололедицей и обезопасить себя от травм

, ИА "Амител"
Какие меры предпринять, чтобы из-за гололеда не оказаться на больничной кровати с травмой
Фото:m.bk55.ru

Фото:m.bk55.ru

Из-за гололеда в этом году получили травмы уже более 2700 барнаульцев. Как сообщал ранее amic.ru, из них 373 человека оказались в больнице с переломами.

За последнюю неделю в травмпункт обратились 55 жителей города. Из-за скользких дорог травмы получили 25 человек, на пешеходных переходах – пять, 18 человек – во дворах. Кроме того 11 горожан с серьезными травмами были доставлены в больницу.

Среди самых распространенных – сломанные руки, ноги, переломы шейки бедра и лучевой кости. Но серьезные последствия ждут не только тех, кто упал, а еще тех, на чьей территории это произошло. Например, в этом году на Алтае женщина поскользнулась и упала на остановке. В результате владельцы территории выплатили пострадавшей около 50 тысяч рублей морального ущерба. 

Чтобы жителям не травмироваться, а компаниям не выплачивать за гололед моральный вред, надо правильно и качественно бороться со льдом, используя специальные смеси.

Где представлены противоледные материалы?

Компания "Соль Сибири", которая является официальным представителем "Алтайской соледобывающей компании", кроме технической соли реализует качественный противоледный материал UOKSA. Он помогает просто и быстро бороться с гололедом, а значит, обеспечивает безопасность горожанам. После того как смесь будет рассыпана на лед, его не нужно будет долбить, а просто собрать лопатой.

Антигололедный материал UOKSA (-30°С) Актив и антигололедный материал UOKSA Двойной Контроль (-25°) с мраморной крошкой фасуются по 20 кг для юридических лиц, а также по 1-5 кг для обычных горожан. Ими можно посыпать любую территорию: у бизнес- и торговых центров, больниц, детских садов, коттеджей.

Противоледные материалы "Соли Сибири" имеют ряд преимуществ, с которыми сложно поспорить. Они производятся из подготовленного сырья, что позволяет им работать эффективнее, быстрее и экономнее на 20-30%.

Противоледные материалы "Соли Сибири" экологичны и абсолютно безопасны. Купить их можно в магазинах "Прямой угол", "Гвоздилка", "Формула М2", "СибирьПрофСервис", а также напрямую от производителя на складе по адресу г. Барнаул, ул. Молодежная, 172.

ООО "СОЛЬ СИБИРИ"
г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 198, ​17 офис; 2 этаж
Тел.:+7-923-002-88-86
+7-929-397-02-09
+7-923-001-11-13
Сайт: saltsibiri.ru
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.01.2020 10:48
маня

Как это отразится на растениях весной?

30.01.2020 11:22
Filin

Чтобы уничтожить саму память о Карфагене, по легенде римляне разрушили город и посыпали почву солью, чтобы растения не росли. Или все же с гололедом боролись?

30.01.2020 11:58
- гость -

А люди в городе гуляют по льду
И только я как по канату иду
"Не упади" - предупреждает зима
А может быть твержу я это сама
Лишь я сама, лишь я сама, лишь я сама

30.01.2020 15:15
- гость -

А можно не рекламу давать,а посыпать крошкой,соляными смесями,убирать вовремя наледь?Ведь есть же в министерстве Алтайского края люди,которые отвечают за падающий снег и сосульки на крышах, за гололед на тротуарах ?Люди пишут и пишут,кричат и кричат о помощи! Кто-нибудь из властей читает эти комментарии?

30.01.2020 16:22
- гость -

Солить лед надо правильно: как бороться с гололедицей и обезопасить себя от травм.

Зачем размещают в соцсетях?Пусть рассылают по организациям,заводам,магазинам. И следят,чтобы правильно солили и вовремя убирали наледь.

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